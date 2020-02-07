«Герои Отечественной»: Георгий Заплетин рассказывает о мужестве и подвигах великих азербайджанцев

Азербайджан внес огромный вклад в общую победу над фашизмом, и свято чтит память своих героев, погибших во время Великой Отечественной Войны.

В интервью # Александр Каламин, заместитель руководителя представительства Россотрудничество в Азербайджане подчеркивает, что накануне праздника великой победы народы бывшего СССР, несомненно, объединит общий лозунг: «Победа – одна на всех!».

«Традиционно Россотрудничество в Баку участвует в проектах, направленных на сохранение памяти о Великой отечественной войне, а также поддерживает партнерские проекты – «Победа – одна на всех», «Международная команда волонтеров 75 – летия победы», «Тест по истории ВОВ», «Диктант Победы» и др.», — говорит он.

Недавно в Баку стартовал новый проект — «Герои Отечественной», организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Посольства России и министерства образования Азербайджана.

В рамках проекта, посвященного 75-летию победы, в школах проходят открытые уроки, которые ведет член Союза писателей Азербайджана, полковник полиции в отставке, исследователь, историк, активно работающий в архивах Георгий Заплетин.

Первый открытый урок был посвящен участнику Великой Отечественной войны, азербайджанскому герою Мазаиру Абасову. Заслуженный летчик, после войны посвятил свою жизнь научным исследованиям истории войны, изучению биографии тех ее участников, которые проявили настоящий героизм, но при этом остались мало известными.

В интервью # Георгий Заплетин подробно рассказал о новом проекте:

— «Герои Отечественной» — несомненно, очень важный и глобальный проект. Как вы отнеслись к идее РИКЦ стать его ведущим?

— Тема героизма азербайджанских героев Великой отечественной войны несколько закрылась событиями, которые происходят в Нагорном Карабахе. Мы все склоняем голову перед героями карабахской войны. Но это не исключает великого подвига наших азербайджанцев в годы той войны. Сегодня подрастающее поколение преступно мало знает об этой теме. Говоря «преступно мало», я понимаю, что вина за это лежит на педагогах и родителях. Прежде всего, ребенку должны рассказывать об этом дома, а потом уже – в школе.

Тема героического подвига людей, прошедших Великую отечественную войну, отдавших за нее свои жизни никогда не должна быть забыта, не только к 75-летию победы. Поэтому, когда мне предложили участвовать в этом проекте, я воспринял это с большой благодарностью и с огромной ответственностью взялся за дело.

— Тем более, что ранее вы выпустили книгу, посвященную ветеранам и труженикам тыла. Расскажите о ней…

— Я написал книгу «Служили Родине и науке», которая вышла под редакцией бывшего президента Академии наук Акифа Али-заде, величайшего ученого, настоящего патриота и достойнейшего гражданина своей страны. В книге рассказывается о боевом пути азербайджанских воинов, будущих академиков и членов – корреспондентов Академии наук Азербайджана, мужественно сражавшихся на фронтах Великой отечественной войны. Она состоит из двух частей. Первая посвящена людям, которые пришли в науку через войну. Вторая – великим азербайджанским ученым, которые не были на фронте, но их вклад был не меньшим.

— Каким личностям будут посвящены следующие открытые уроки?

— Проект расписан до мая, но это – программа минимум. В феврале героем проекта станет Зия Буниятов, в марте — Рустам Исмайлов. В апреле расскажем о двух выдающихся азербайджанках – Зибе Ганиевой и Зулейхе Сейидмамедовой. Первая — была единственной азербайджанской – снайпером, вторая – также единственная женщина Азербайджана летчик штурман. Она окончила штурманский факультет Военно-воздушной академии имени Жуковского, куда ее не хотели принимать, но она настаивала, писала рапорты, и, в конце концов, ЦК комсомола Азербайджана обратился с просьбой к наркому обороны СССР Ворошилову. В порядке исключения Зулейха была принята в академию, окончила ее и всю войну провела в женских истребительных полках. Совершила 500 боевых вылетов, сбила два немецких самолета. В одном из них находился генерал немецких ВВС. Когда ему сказали, что его сбила девушка, он рассмеялся, не поверил и счел это коммунистической пропагандой. Вызвали Зулейху, представили ему, и он чуть одежду на себе не рвал от злости. После войны Зулейха Сейидмамедова была министром социального обеспечения Азербайджана.

Ну, а в мае открытый урок будет посвящен нашему величайшему военному хирургу Мустафе Топчибашеву.

— Какой отклик нашел проект среди школьников?

— Представительство Россотрудничества делает очень важное дело. Я вижу, с каким интересом дети слушают рассказы, узнают о судьбах героев, их подвигах и мужестве. Сегодня уже, к большому сожалению, очень мало осталось активных участников войны. Несмотря на то, что мне уже за 70, по возрасту я не мог быть участником ВОВ. Но я потерял на фронте отца. И у меня навсегда остался шрам на сердце. Все дети умные, не бывает глупых детей. Просто им нужны хорошие педагоги, им нужны такие проекты, встречи с людьми, у которых есть что рассказать! Надо использовать это время с пользой — пока мы живы, пока живы наши ветераны, очевидцы и свидетели нашей общей величайшей победы.

— Недавно депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев призвал присвоить Баку звание Города трудовой славы. Ваш комментарий…

— Прекрасная инициатива! Без сомнения, это должно произойти. Каждый из нас помнит, что во время ВОВ жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. Баку поставлял 80 процентов всего нужного советской армии топлива. Поэтому, мы все этого очень давно ждем…