Суд оставил в силе меру пресечения сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шихлински, арестованного на два месяца по делу о насилии над представителем власти.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Шихлински и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шихлински останется под стражей по 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.