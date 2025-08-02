Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге, сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник.

Эту же информацию подтверждает собеседник E1.ru из окружения главы азербайжанского диаспоры Урала. По его словам, в настоящее время Шихлинский участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, по которым ранее прошли задержания.

Тем временем источник 66.ru утверждает, что в отношении Шихлинского возбуждены два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Точный статус главы диаспоры пока неизвестен.

В конце июля стало известно, что МВД России объявило Шахина Шихлинского в розыск.

Официально правоохранительные органы РФ информацию о задержании Шихлинского пока не комментировали.