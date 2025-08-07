Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шихлинского, которого заочно арестовали в Москве и доставили в Екатеринбург, поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к следствию.

О задержании Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он выходил из здания дипломатического представительства Азербайджана, где якобы последнее время скрывался.

«Шихлинский находится в екатеринбургском СИЗО-1, в одиночной камере», — сказал один из собеседников агентства. В пресс-службе свердловского ГУФСИН так прокомментировали эти сведения: «Местоположение и местонахождение спецконтингента не комментируется, согласно действующего законодательства».

По словам одного из источников, Шахин Шихлинский может получать передачи от родных. Его распорядок дня ничем не отличается от других арестантов, несмотря на пребывание в небольшой камере.

«В СИЗО-1 есть несколько спецпостов: 17-й, 21-й, 25-й и другие. Это коридор, где есть около десяти одиночных камер. Каждая камера метров шесть, наверное. Там есть кровать, унитаз, небольшой столик и полка. Есть маленькое окошко», — описывает источник условия содержания главы азербайджанской диаспоры.

Ранее 15 июля 2025 года был задержан сын Шахина Шихлинского Мутвалы Шыхлинский. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Основанием для возбуждения дела стал инцидент у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге, произошедший в начале июля. По версии следствия, сотрудники силовых структур пытались задержать отца обвиняемого — Шахина Шыхлинского, находившегося в автомобиле Mercedes Gelandewagen. Машиной управлял его сын. При попытке покинуть место происшествия, как утверждается, водитель задел одного из сотрудников ФСБ открытой дверью.