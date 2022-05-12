Германия могла бы уже предстоящей зимой обойтись без поставок российского газа, полагает заместитель канцлера ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек. «Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок га за из России мы могли бы кое-как пережить зиму», — заявил Хабек в интервью изданию Wirtschaftswoche, обнародованном в среду, 12 мая.

Он вновь призвал сограждан экономить энергию. «Сокращение потребления — это альфа и омега в случае с газом. Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах десять процентов, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии — серьезный инструмент против Путина», — сказал глава Минэкономики ФРГ. (DW)