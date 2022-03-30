Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по завершению военной операции России на Украине. Об этом в эфире телеканала ARD заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Мы полностью солидарны с Украиной, на 100%», — добавила она.

Также глава немецкого МИД уточнила, что это также распространяется на мирные переговоры и более поздний мирный порядок. При этом Бербок подчеркнула, что, по ее мнению, в настоящее время переговоры между Россией и Украиной не находятся на той стадии, которая позволила бы утверждать о том, что прорыв близок.