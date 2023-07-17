На данный момент у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии, планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году. Об этом в интервью Reuters сказал инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.

По его словам, германские власти рассчитывают, что к 2025 году в стране будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских государств — членов НАТО.

Маис уточнил, что сначала подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с Североатлантическим альянсом. ФРГ предоставит две механизированные бригады, а затем будет усилена бригадой из нидерландских военнослужащих.

Маис высказал уверенность, что этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО.