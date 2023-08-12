Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне задержания офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу России, намерена усилить проверки безопасности сотрудников в органах власти и реформировать закон.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rheinische Post.

«Проверки безопасности уже проводятся, и они тем интенсивнее, чем более уязвимой является область», — сказала Фезер. «Но и здесь мы работаем над еще более строгими стандартами», — сказала министр.

При этом глава МВД ФРГ добавила, что планируется реформирование закона, регулирующего проверки безопасности: «Например, необходимо более тщательно изучить, как сотрудники, работающие в критически важных для безопасности областях, взаимодействуют с социальными сетями, в том числе для раннего выявления врагов конституции».

«Мы также хотим усилить защиту от актов саботажа, например, в отношении ИТ-систем. И важно то, что мы повышаем осведомленность об опасностях. Подозрения должны быть обнаружены на ранней стадии, а улики переданы», — добавила Фезер.