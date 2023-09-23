Глава МВД Польши Мариуш Каминьский обсудил с коллегой из Германии Нэнси Фезер ситуацию с транзитом мигрантов в Германию через Польшу, сообщает Польское телевидение.

По данным телеканала, в беседе Каминьский заверил Фезер, что «лишь незначительная часть мигрантов следует в Германию через Белоруссию и Польшу, в основном используется путь через страны Балтии, и так называемый балканский путь».

Фезер в интервью журналистам сообщила, что власти Германии рассматривают возможность установления постоянных пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией.

По ее словам, границы закрывать не планируется, а лишь будет усилено присутствие полиции на пограничных переходах. Кроме того, более частыми могут стать выборочные проверки.

Несколько лет назад такой режим Германия ввела на границах с Австрией и Швейцарией, для сдерживания миграционного потока через «балканский путь».

«На Фезер длительное время оказывали давление власти федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Бранденбург и Тюрингия, которые добивались принятия мер на границах с Польшей и Чехией, идентичных тем, которые действуют на границах с Австрией и Швейцарией», — приводит Польское телевидение выдержку из газеты «Вельт».