Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 21 крылатую ракету, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона россиян. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 апреля.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, состав боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы врага.

Отмечается, что армия РФ за прошедшие сутки осуществила пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 по гражданским объектам и жилым домам.