Генштаб ВСУ 10 сентября заявил, что «по результатам анализа дополнительных данных» подтверждает, что в результате удара по порту Новороссийска в ночь на 9 сентября были поражены не менее трёх кораблей Черноморского флота России — фрагат «Адмирал Эссен», малый морской тральщик «Железняков» и большой десантный корабль «Пётр Моргунов».

Радио Свобода в данный момент не может проверить эти данные из независимых источников. Российская сторона сообщения не комментировала.

9 сентября в ГУР Министерства обороны Украины заявили о поражении фрегата «Адмирал Эссен». Это уже вторая атака на фрегат — после предыдущей, как утверждалось, он, а также фрегат «Адмирал Макаров» и патрульный корабль «Василий Быков», получили повреждения. Это подтверждалось спутниковыми снимками.

Генштаб ВСУ также подтвердил удар по морскому порту в Махачкале, столице Республики Дагестан, в ночь на 10 сентября. Как говорится в сообщении, на территории объекта возник пожар, ущерб уточняется. Речь идёт о единственном незамерзающем глубоководном российском порте на Каспийском море. В ВСУ утверждают, что он играет ключевую роль в поставках в том числе военных грузов из Ирана в Россию и обратно. Власти Дагестана подтверждали атаку беспилотников на порт, о разрушениях и пострадавших не сообщалось. (svoboda.org)