За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военнослужащих и 25 танков. Всего с начала вторжения в Украину потери России составили 49050 военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что наибольшие потери ВС РФ понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

В целом потери российской стороны составили: личного состава — 49050 (+350) человек; танков — 2034 (+25) единиц; боевых бронированных машин — 4403 (+37) единиц; артиллерийских систем — 1134 (+8) единиц; РСЗО — 293 (+4) единиц; средства ПВО — 153 (+0) единиц; самолетов — 235 (+1) единиц; вертолетов — 205 (+0) единиц; БПЛА — 864 (+11) единиц; крылатые ракеты — 203 (+5) единиц; корабли /катера — 15 (+0) единиц; специальная техника — 105 (+0).