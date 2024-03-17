За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 17 марта составляют уже 430 тысяч 740 человек, сообщает Генштаб.

Кроме того, было уничтожено большое количество вражеской техники, в частности:

танков — 6790 (+11 единиц);

боевых бронированных машин — 12997 (+24);

артиллерийских систем — 10634 (+28);

средств ПВО — 720 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4);

автомобильной техники и автоцистерн — 14073 (+49);

специальной техники — 1723 (+1).

Также российская армия потеряла 1017 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, 1922 крылатые ракеты.