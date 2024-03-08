Журналисты установили имена 46 678 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Независимый подсчёт ведут Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров. Это лишь те имена, которые удалось подтвердить по открытым источникам. Реальный масштаб потерь может быть заметно больше.

За две недели, прошедшие со дня публикации последней сводки, подтвердилась гибель ещё 1555 человек, что является одним из самых высоких показателей с начала войны.

Журналисты отмечают, что сообщения о смерти военных часто доходят до родственников с задержкой. Поэтому всплеск потерь может отчасти относиться к последствиям штурма Авдеевки. Но поступают подтверждения и более поздних потерь, связанных с попытками развить наступление российской армии в Донецкой и Луганской областях.

Больше всего потерь сейчас несут отправившиеся на фронт добровольцы (плюс 382 подтвержденных погибших за две недели), мобилизованные (плюс 219 погибших), и завербованные из колоний заключенные (плюс 191 погибший), отмечает Би-би-си. Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала войны погибли или были ранены 315 тысяч российских военных. Журналисты считают, что оценка Бернса близка к реальности.

Москва и Киев не раскрывают потери в войне в Украине, рассказывая лишь о потерях противника. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи, исследование Би-би-си и «Медиазоны» – одна из важнейших независимых оценок числа погибших. (svoboda.org)