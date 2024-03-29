На войне с Украиной к 29 марта погибли более 49 тысяч российских военнослужащих. За две недели с предыдущего подсчёта 15 марта погибли почти 1600 человек. Об этом говорится в новых подсчётах журналистов «Медиазоны» и Би-би-си, а также команды волонтёров.

По последним данным, среди погибших более 3300 офицеров армии и других силовых структур. Около 400 из них в звании подполковника и выше.

Самая большая смертность на войне среди заключённых – почти девять тысяч человек. Это примерно 18% от общего количества погибших. Среди добровольцев потери составили почти шесть с половиной тысяч (13%), а среди мобилизованных – чуть меньше шести тысяч (12%).

Больше всего погибших военнослужащих в возрасте от 33 до 35 лет – свыше пяти тысяч человек.

За два с небольшим года войны Россия оставила на полях сражений в Украине десятки, если не сотни миллиардов долларов – а именно, более 15 000 танков, самолетов, кораблей, артиллерийских орудий, ракетных систем, БМП и БТРов, командных пунктов и пунктов связи, беспилотных летательных аппаратов, грузовиков снабжения и т. д.

По данным экспертов сайта Oryx, фиксирующих документально подтвержденные потери сторон, российская армия к концу марта лишилась 15 063 единиц техники. Из них почти пятую часть она «подарила» противнику: украинские войска захватили 2935 единиц. Две трети (10 615) было уничтожено, еще 692 – повреждено, 821 – брошено.

Реальные масштабы потерь могут быть больше, так как фиксируются не все случаи. Например, по подсчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия потеряла 342 самолета и 325 вертолетов. Oryx дает цифры примерно втрое меньше – 107 и 135 соответственно.

Журналисты ведут подсчёты на основании открытых данных. Реальное число погибших может оказаться гораздо выше.

Источники «Вёрстки» ранее сообщали, что российские власти планируют начать массовый набор в войска для усиления группировки, воюющей с Украиной, и возможного окружения Харькова. По словам собеседников издания, в рамках возможной мобилизации могут призвать 300 тысяч человек. (svoboda.org; moscowtimes.ru)