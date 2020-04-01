Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке

Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры обсудят роль НАТО в борьбе с международным терроризмом, в частности, в рамках нашей обучающей миссии в Ираке. Я ожидаю, что мы примем решение о расширении этой миссии, в частности, возьмем ответственность за выполнение некоторых функций международной коалиции», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.