Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке

Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Министры обсудят роль НАТО в борьбе с международным терроризмом, в частности, в рамках нашей обучающей миссии в Ираке. Я ожидаю, что мы примем решение о расширении этой миссии, в частности, возьмем ответственность за выполнение некоторых функций международной коалиции», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что НАТО проводит консультации с правительством Ирака и командованием международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» для определения параметров работы расширенной миссии альянса в этой стране. Ожидается, что альянс возьмет на себя все текущие учебные мероприятия, которые ранее выполняли силы международной коалиции под руководством США.(РИА Новости)