Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия может напасть на НАТО. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«У нас есть очень агрессивный сосед, который хочет проверить НАТО. Мы должны к этому подготовиться <…> Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению со стороны России – на юге, севере, востоке и западе», — отметил Ландсбергис.

Министр призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, подчеркнув необходимость передать Киеву ракеты TAURUS.