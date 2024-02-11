Белый дом резко раскритиковал высказывания бывшего президента США Дональда Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. «Поощрение вторжений кровавых режимов» на территорию ближайших союзников Вашингтона «ужасает и тревожит», а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США, заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс в субботу, 10 февраля.

Ранее в тот же день Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса. Как следует из слов экс-главы Белого дома, один из президентов «крупной страны» спросил Трампа, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже «поощрял бы» напавшую сторону «делать все, что она захочет».

«НАТО было банкротом, пока не появился я, — сказал Трамп на митинге в Конвее, Южная Каролина. — Я сказал: «Все будут платить». Они сказали: «Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?» Я сказал: «Точно нет». Они не могли поверить в это» (цитата по CNN). (DW)