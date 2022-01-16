Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не согласится с выводом своих военных из стран, которые стали членами этой организации после 1997 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, если НАТО даст на это согласие, то это будет значить, что половина членов этого объединения не сможет быть защищена войсками альянса.

«Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем», — отметил Столтенберг.(РИА Новости)