Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом накануне вечером сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

«У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным», – написала Лунгеску.

По ее данным, Столтенберг переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

Столтенберг полностью вакцинирован и сделал бустерную дозу, добавила Лунгеску. (Корреспондент.ет)