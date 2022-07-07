«Для решения трех основных задач специальной военной операции на Украине требуется внутренняя мобилизация, сплоченность и полноценный диалог», — заявил в  ходе своего выступления на пленарном заседании глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, «спецоперация» предполагает решение трех стратегических задач: не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы «американщина» не доминировала на планете.

Вот так, почти три десятка лет занимающий пост главного коммуниста России Зюганов выступил в роли поджигателя войны. Которую он трусливо и лживо именует «спецоперацией», несмотря на то, что она длится более четырех месяцев и унесла жизни свыше 36.000 российских военнослужащих. По масштабам потерь в танках, авиации и в целом в военной технике Россия уже понесла потери большие, чем СССР за долгие годы войны в Афганистане.

Зюганов говорит о «нацизме» в Украине, в то самое время, как президентом Украины является этнический еврей, а на стороне Украины сражается огромное количество этнических русских, азербайджанцев, армян, грузин, белорусов, чеченцев и граждан США, Канады, Великобритании иных стран Европы. Кроме того, в РФ произошло на этой неделе еще одно знаковое событие.

Российские власти потребовали от «Сохнута» (Еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники, такое письмо организация получила в начале этой недели. В «Сохнуте» подтвердили получение письма, но не стали комментировать ответ, который находится на рассмотрении в офисе организации в Иерусалиме. Ответ будет согласован с Министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра.

В любом случае, возникла еще одна, уже не знаю которая по счету, аналогия между нынешней Россией и гитлеровской Германией. Пресловутый «еврейский вопрос» встал в стране, которая якобы борется с «фашизмом». Это что-то совсем уже запредельное, невероятно циничное и лживое. И далеко не только это. О том, что творит современная Россия на территории Украины, поведал на своей странице известный израильский журналист Шимон Бриман.

«Еврейский отель Эпштейна конца 19-го — начала 20-го веков с большими буквами «КОШЕР» на иврите, с кошерной столовой. Памятник русского ампира в Харькове, постройка 1832 года для купца Павлова, архитектор — профессор Андрей Тон. Дом стоял 190 лет, но сегодня русская ракета разнесла его в руины. По соседству с этим особняком на улице Полтавский шлях (бывшая Свердлова, бывшая Екатеринославская) — дом банкира Рувима Рубинштейна, деда знаменитой танцовщицы Иды Рубинштейн, которую запечатлел Валентин Серов в скандальном полотне 1910 года», — пишет он, приводя шокирующие фото разрушенных зданий.

По его словам, российские варвары бьют ракетами по жилым кварталам и историческому центру Харькова. «Безумный «Русский мир» уничтожает шедевры архитектуры, с которыми связана русская, украинская и еврейская история. Зачем? С какой военной целью?! А ни с какой. Это просто ракетный террор. Разрушение ради разрушения. Не в силах победить украинцев на поле боя, русская армия пытается ежедневными обстрелами сломить мирных жителей, уничтожая всё, что им дорого», — справедливо подчеркивает Ш.Бриман.

Увы, разрушается не только центр Харькова. Ракетные удары наносятся по Одессе, где имеется множество памятников архитектуры периода царской России. В Одессе жили, живут и будут жить украинцы, евреи, русские, люди самых разных национальностей, для которых «русский мир»- символ возродившегося фашизма. Но такая «мелочь» не останавливает Зюганова.

Он ведь уже находится под санкциями США. С него ведь давно сорвана маска «оппозиционера». Он руководит КПРФ, которая  одобряет все действия нынешней российской власти, начиная от аннексии Крыма и заканчивая ролью разжигателя нынешней широкомасштабной войны России против цивилизованного человечества, против всех писанных и неписанных норм международного права, морали и нравственности.

Он одобряет Геноцид мирного украинского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он выступает за новые преступления против Украины и украинцев. И тут уместно напомнить, что еще в апреле Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал ООН для привлечения к ответственности всех причастных к военным преступлениям против гражданского населения в Украине.

Кроме того, 19 мая Европарламент принял еще одну резолюцию о скорейшем создании трибунала для привлечения к ответственности всех российских чиновников и военного руководства, допустивших совершение многочисленных военных преступлений на территории Украины. Убежден, что глава КПРФ Геннадий Зюганов является одним из тех, кого необходимо судить на Международном трибунале ООН. Он это «заработал».

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