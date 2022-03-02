Генеральная ассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюции, согласно которой, Россия должна остановить наступления и вывести войска из Украины, сообщает Корреспондент.нет.

За проголосовало 141 государство. Против пять — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Воздержались 35 стран, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР, Армения.

Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 г. о «специальной военной операции» в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как жилые помещения, школы и больницы, а также о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей.

«Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины имеют такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями», — говорится в резолюции, и «необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от войны».

Резолюция требует от Российской Федерации немедленно прекратить применение силы против Украины и воздержаться от дальнейшей незаконной угрозы или применения силы против любого государства-члена. Также требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, немедленно и безоговорочно отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Генассамблея требует содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи нуждающимся в Украине, чтобы защитить гражданское население.

Также упорно призывает к немедленному мирному разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными средствами.

Генассамблея призывает продолжить усилия генерального секретаря ООН, государств-членов Организации, ОБСЕ и других международных и региональных организаций по поддержанию деэскалации, а также усилия по реагированию на гуманитарный кризис и кризис беженцев, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации.

Авторы резолюции – члены Совета Безопасности ООН США и Албания, соавторами выступают еще около сотни стран.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по выводу российской армии с территории Украины. Об этом он сообщил в Twitter.

«Приветствую принятие ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали «за». Вы выбрали правильную сторону истории»,- написал он на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.