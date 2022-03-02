Генеральная ассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюции, согласно которой, Россия должна остановить наступления и вывести войска из Украины, сообщает Корреспондент.нет.
Воздержались 35 стран, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР, Армения.
Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 г. о «специальной военной операции» в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как жилые помещения, школы и больницы, а также о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей.
«Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины имеют такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями», — говорится в резолюции, и «необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от войны».
Генассамблея требует содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи нуждающимся в Украине, чтобы защитить гражданское население.
Также упорно призывает к немедленному мирному разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными средствами.
Генассамблея призывает продолжить усилия генерального секретаря ООН, государств-членов Организации, ОБСЕ и других международных и региональных организаций по поддержанию деэскалации, а также усилия по реагированию на гуманитарный кризис и кризис беженцев, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации.
Авторы резолюции – члены Совета Безопасности ООН США и Албания, соавторами выступают еще около сотни стран.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по выводу российской армии с территории Украины. Об этом он сообщил в Twitter.
«Приветствую принятие ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали «за». Вы выбрали правильную сторону истории»,- написал он на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.