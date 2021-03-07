Гематолог рассказала о взаимосвязи рака и группы крови

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови и раком. Об этом она заявила в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, группа крови может влиять на предрасположенность человека к онкологии.

Так, пациенты со второй группой на 20 процентов чаще сталкиваются с раком желудка, а люди со второй и четвертой более склоны заболеть раком поджелудочной железы. При этом пациенты с первой группой менее предрасположены к онкологии, в частности к раку кожи, легких и яичников.

Тем не менее врач подчеркнула, что специалисты пока не обнаружили связи между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Она также добавила, что только 20 процентов случаев развития рака связаны с генетической предрасположенностью, а остальные 80 процентов с образом жизни человека.