В 2022 году в Азербайджана от рака умерло 8 305 человек.

Об этом во время выступления на проходящем в Баку II Международном конгрессе по раку молочной железы сказал бывший главный врач Онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета Насими Гасымов.

По его словам, из них 1121 женщина скончалась от злокачественной опухоли молочной железы.

Главврач онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета Нигяр Мехтиева сказала, что в прошлом году рак молочной железы (РМЖ) в Азербайджане был выявлен у более чем 2 тысяч женщин: «Большинству из них был поставлен диагноз ранней стадии РМЖ. По показателям последних 5-10 лет, РМЖ помолодел. РМЖ один из более распространенных видов рака, и в Азербайджане число женщин, которым поставлен этот диагноз, из года в год растет».

Доцент кафедры онкологии АМУ Хагигят Велиева отметила, что в стране все еще много женщин, которые обращаются на поздней стадии болезни: «В стране существуют проблемы для диагностики болезни, и необходимо проводить генетические обследования».