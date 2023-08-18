«Гейча-Зангезурская республика» и Общественное объединение «Возвращение в Западный Азербайджан» выступили с совместным заявлением.

Как сообщает АПА, в заявлении подчеркивается важность совместной борьбы западных азербайджанцев за возвращение в Западный Азербайджан — на родную землю.

С намерением служить этой высшей цели «Гейча-Зангезурская республика» официально объявила о том, что перестает функционировать как организация, и призвала западных азербайджанцев объединить свои усилия в Общине Западного Азербайджана, которая является единственной общей организацией.

«Наш путь лежит на нашу родную землю, в Западный Азербайджан. Желаем каждому из нас успехов на этом пути», — подчеркивается в заявлении.