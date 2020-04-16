Где взять деньги? Вот в чем вопрос…

Правительству потребуется в среднем 1 миллиард 212 миллионов манатов в месяц для своевременной выплаты заработных плат, пенсий и социальных пособий.

Какие новые финансовые источники для этих бюджетных выплат планирует правительство в условиях сокращения налоговых выплат и поступлений от нефти, вопрошает профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу.

В государственном бюджете текущего года предусмотрено 6 721,3 млн манатов на выплату зарплат, а также 1 659,6 млн манатов на социальную защиту населения. В то же время выплаты населению в бюджете Государственного фонда социальной защиты на этот год составляют 4 684,7 млн манатов, а бюджет Фонда страхования от безработицы равен 128,2 млн манатов. Таким образом, в текущем году только на финансирование зарплат, социальных выплат, пенсий и страховых выплат по безработице потребуется 13 млрд 193 млн 800 тыс. манатов, подсчитал экономист.

Если учесть, что дополнительно 1,35 млрд манатов предусмотрено для финансирования мероприятий по снижению негативного влияния на экономику и граждан, для выхода из сложившейся ситуации и оплаты прогнозируемых выплат потребуется 14 млрд 543 млн 800 тыс. манатов.

«Здесь перечислены самые необходимые, минимальные финансовые обязательства государства, — говорит профессор. – В целом же это означает, что для своевременной выплаты заработных плат, социальных пособий и пенсий бюджет и пенсионный фонд должны аккумулировать в среднем 1 млрд 212 млн манатов в месяц».

Однако при текущей цене нефти от этого экспортного источника будет получено лишь 212 млн манатов в месяц, а оставшуюся сумму должны восполнять фискальные и страховые выплаты по линии бизнеса и потребителей. Но в особом режиме карантина сейчас в стране работают лишь некоторые производственные предприятия и субъекты экономической деятельности в сельском хозяйстве. К тому же, последние освобождены от налогов.

Поэтому, напомнил эксперт, на видеоконференции, посвященной социально-экономическим результатам первого квартала этого года, глава государства поручил правительству определить новые источники доходов.

Только где их взять-то? Вот в чем вопрос…