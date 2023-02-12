Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба.

«Нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих сложных условиях», — говорится в заявлении «Газиантепа».

«Газиантеп» набрал 25 очков в 22 матчах и занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, в кубке страны клуб в четвертьфинале должен был сыграть с «Сивасспором». Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор». В высшем дивизионе чемпионата Турции осталось 17 команд.