Игры шестого тура чемпионата Израиля по футболу были перенесены в связи с небезопасной обстановкой в стране. Об этом сообщила пресс-служба соревнований, передает ТАСС.

«В связи с небезопасной обстановкой все игры шестого тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные, будут перенесены. Детали по запланированным на понедельник матчам будут известны позднее. Мы выражаем поддержку силам безопасности и гражданам страны в этот трудный момент», — говорится в заявлении лиги.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные.