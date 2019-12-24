Газ: Борьба интересов

Одной из основных тем международной ленты новостей в последние дни остается проблема реализации газопровода «Северный поток-2». Сенат США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и документ вступил в силу.

В Еврокомиссии уже заявили, что не одобряют санкции, которые затрагивают интересы легально работающих компаний Евросоюза. Правительство Германии в свою очередь назвало санкции США вмешательством во внутриевропейские дела.

И, тем не менее, санкции уже подействовали. Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», уже заявила о приостановке работ, и отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована», уточнили в компании. При этом представитель Allseas отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц, комментируя приостановку укладки труб для «Северного потока-2», заявил, что власти страны критически относятся к экстерриториальным санкциям, передает ТАСС. По его словам, Швейцария не может помешать США. «Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта «Северный поток-2», — сказал Ренц.

Причем он отметил, что заинтересованные компании будут самостоятельно решать, каким образом они отреагируют на ограничительные меры со стороны Вашингтона. Таким образом, он как бы дал понять, что более Берн в эту ситуацию вмешиваться не намерен.

А вот Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии как бы напоказ одобрило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы. В сообщении пресс-службы отмечается, что прокладка трубопровода будет проводиться на отрезке в 16,5 км. Также в ведомстве уточнили, что заявка на прокладку трубы была направлена еще 23 сентября.

В Бундестаге же предположили, что санкции США задержат окончание проекта на несколько месяцев и увеличат его стоимость. Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкого политика, члена Бундестага Петера Бейера.

«Санкции временно задержат завершение трубопровода, но я верю, что во второй половине следующего года газопровод будет завершен. Есть альтернативы, которые повлекут за собой задержки, а также более высокие затраты», — цитирует агентство политика.

И сейчас, после ухода Allseas под санкции все еще рискуют попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

В этой связи с заявлением выступил и МИД РФ: «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников».

В комментарии указано, что американцы намерены лишить европейских потребителей бесперебойного источника дешевого топлива. Как считают российские дипломаты, власти США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который существенно дороже, чтобы замедлить развитие экономики еврозоны и снизить ее способность конкурировать с США, передает Газета.ру.

Однако посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил в ответ, что целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода является защита европейских страны от монополии России на рынке поставки топлива в Европу.

По словам дипломата, санкции против газопровода — часть политики США, которая была сформирована еще во время работы администрации Барака Обамы. Диверсификация источников энергии в Европе необходима, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу. «Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснил сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

Он также напомнил, что множество европейских стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2». «Просто посмотрите на реакцию Европейской комиссии и Европейского парламента. 15 европейских стран выразили свою обеспокоенность по поводу проекта. Мы получили от наших европейских партнеров просьбу поддержать их усилия. Именно поэтому санкции являются очень проевропейским решением. Я слышу от европейских дипломатов благодарность за этот наш шаг», — уверяет американский дипломат.

И хотя слова его имеют под собой весомые основания, все-таки в целом ситуация остается весьма сложной. Столкнулись интересы слишком крупных игроков в Европе и за океаном – вот почему очень трудно спрогнозировать, каким будет исход этой борьбы.