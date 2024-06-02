Филиппины создали опасную ситуацию в Юго-Восточной Азии и проигнорировали интересы стран региона, разместив на своей территории американский ракетный комплекс средней дальности. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«[Филиппины] проигнорировали общие интересы нашего региона и нарушили устав АСЕАН, позволив иностранному государству развернуть ракетную систему средней дальности, — сказал Дун Цзюнь. — Это ставит под угрозу безопасность и стабильность нашего региона и в конечном итоге приведет к последствиям».

Он указал, что Китай проявляет большую сдержанность «перед лицом таких нарушений и провокаций», но у этой сдержанности «есть предел».

Филиппины и США в ходе апрельских совместных учений разместили в северной филиппинской провинции Лузон американский ракетный комплекс средней дальности Typhon.