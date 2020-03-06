«Гармония»: художники и фотографы соединили женскую красоту и искусство

В Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы и Балета открылась групповая выставка «Гармония», посвященная женскому портрету и Международному Женскому Дню 8 марта.

Столь необычное пространство для вернисажа, выбранное организаторами, лишь подчеркнуло силу красоты и ее взаимодействия с искусством.

Как сообщает #, в экспозицию вошли более 50 работ 30 художников, скульпторов и фотографов. Выставка нацелена на повышение интереса к различным областям изобразительного искусства, в том числе и к художественной фотографии. Однако главная задача — подчеркнуть роль и место женщины в обществе.

Среди экспонируемых работ представлены картины, скульптуры и художественные фотографии различных стилей и техник, а также избранные произведения из фонда Государственной художественной галереи Азербайджана.

Каждый художник очень творчески подошел к выбору произведений на выставку.

«Тема женского портрета — одна из самых интересных и сложных в изобразительном искусстве. В этом жанре работали многие великие мастера, поэтому удивить зрителя сложно», — признается в интервью # куратор, участник выставки Рустам Гусейнов.

Он представил несколько работ из серии исторического костюма и его современных интерпретаций.

«Я рад, что это направление, в котором я когда-то был один в стране, набирает больше авторов и пользуется огромной популярностью у зрителей в том числе и на этой выставке, за которую хочу поблагодарить организаторов, ведь в этом году помимо живописи и скульптуры в ней была представлена и секция фотографии. Приятно было видеть такое количество зрителей, особенно молодежи, которая активно проявляла интерес к моему творчеству», — говорит Р.Гусейнов.

Молодой художник Нигяр Шихлинская представила на выставке портрет женщины – музыканта:

«Эта девушка играла на улице, и она меня настолько вдохновила, что в тот же миг родилась идея этого портрета. Я попыталась передать в картине настроение, силу музыки и искусства», — заявила художник в интервью #.

Среди авторов, чьи работы украсили праздничную экспозицию, были и мэтры азербайджанской живописи – Гейур Юнус, Натик Алиев, Азад Зейналов, Беюкага Мирзазаде, Микаил Абдуллаев и др.

На церемонии открытия выступили участники творческого общественного объединения молодежи «Parlaq». Организаторами выставки являются Министерство Культуры и Азербайджанская государственная картинная галерея.

Вход на выставку – свободный.