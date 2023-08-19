Украинские спецслужбы использовали 21 тонну гексогена, замаскированного под груз полиэтиленовой пленки, для подрыва Крымского моста в первой половине октября 2022 года. Эта незаконно построенная переправа является одним из ключевых коридоров поставок Россией военных грузов на оккупированный полуостров.

Подробности спецоперации в интервью NV рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Тогда взрыв грузовика повредил автомобильные пролеты и поджег грузовой поезд с цистернами с горючим.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — объясняет Малюк.

В СБУ, по его словам, еще с весны рассматривали различные варианты уничтожения Керченского моста. Отправить взрывчатку грузовым поездом не было возможности, поскольку россияне запретили провоз железнодорожной частью моста любых грузов, кроме военных.

Поэтому пришлось использовать фуру. Сперва в спецслужбе решили спрятать взрывчатку в бочках с маслом, но отказались.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — объясняет Малюк. А вариант с бочками такой «незаметности» не гарантировал.

Поэтому глава СБУ предложил вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Груз в виде больших рулонов пленки выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала слой пленки, чтобы его было достаточно, чтобы спрятать от таможенных сканеров заполненные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники.

Суммарный вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне, или 42 российским «гиперзвуковым» ракетам «Кинжал».

Малюк не рассказал детали, как этот груз прошел из Украины к месту взрыва на Крымском мосту, отметив необходимость соблюдать требования конспирации. Он лишь указал, что украинская спецслужба провела груз по маршруту собственными силами без привлечения иностранных партнеров.

Специалистам СБУ также удалось решить другую непростую задачу и обойти российские системы радиоэлектронной борьбы, установленные на въезде на Крымский мост. Российская РЭБ настроена сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Поэтому специалисты создали технически сложную систему, которая позволила взрыву произойти.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека — заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — рассказывает Малюк.