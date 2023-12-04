Грузовик марки «КАМАЗ» протаранил колонну Росгвардии в Воронежской области РФ на 633-м км трассы М-4 «Дон». В результате ДТП один человек погиб.

Авария произошла в Бобровском районе. Как уточнили в Главном управлении Министерства внутренних дел России по области, 31-летний водитель грузовика из Саратова не справился с управлением и наехал на металлическое бордюрное ограждение, заблокировав дорогу.

В этот момент другой водитель автомобиля «КАМАЗ» врезался в стоящий на трассе большегруз. В результате ДТП погиб пассажир фуры. Водитель грузовика и пятеро силовиков получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Бобровскую районную больницу. Другие подробности аварии не уточняются.