Группа «Вагнер» официально стала подразделением Росгвардии. Всем сотрудникам предложено заключить новый контракт или же доработать на условиях действующего. Структура и порядок работы бывшей ЧВК не меняются, командиры остаются прежними, сообщается в телеграм-канале группы.

Новое подразделение Росгвардии вернется на войну в Украину — для него с нуля построят специальную базу в прифронтовой зоне. В настоящее время идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых в возрасте от 20 до 55 лет.

Желающие вступить в ряды «Вагнера» не должны иметь непогашенной судимости, а также находиться в розыске, под надзором полиции или подпиской о невыезде. Контракт заключается со всеми категориями: «Проект К» (бывшие заключенные), «Амбрелла» (люди с ВИЧ и гепатитом), иностранцы. Минимальный срок — 6 месяцев. Для тех, кто хотят работать на «дальнем» — например, в Африке — 9 месяцев. Задачи в Беларуси также сохраняются.

После оформления и утверждения на должность все новые бойцы будут обязаны пройти месячное обучение. Оплата начинается от 80 тысяч рублей, в зависимости от локации и вида деятельности. Участникам боевых действий обещают минимум 240 тысяч рублей. Обеспечение, лечение, реабилитация будут такими же, как у военнослужащих Росгвардии.

При этом в «Вагнере» подчеркнули, что лица, перешедшие из группы в структуры Минобороны и подконтрольные ему добровольческие отряды, назад не принимаются.

В середине октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании «добровольческих формирований» в составе Росгвардии. Ранее «ВЧК-ОГПУ» писал, что сын погибшего Евгения Пригожина Павел ведет переговоры о переходе наемников ЧВК под контроль ведомства Виктора Золотова, чтобы «сохранить бренд и активы». Новым главой «Вагнера» может стать командир наемников Антон Елизаров с позывным «Лотос». (moscowtimes.ru)