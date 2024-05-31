ФРГ уже заказала для собственных нужд четыре дополнительных системы Patriot со сроками поставок с 2026 года, планирует заказать еще столько же. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус при посещении полигона на северо-востоке Германии, сообщает газета Tagesspiegel.

Министр напомнил, что ФРГ уже передала две такие системы Украине, на очереди третья. Это, по его словам, составляет «четверть от общего числа систем», в которых нуждается Германия. По его словам, первая партия заказана в марте. «Закупка еще четырех Patriot прирабатывается», — сказал Писториус.

Первая из заказанных партий будет поставлена к 2026, вторая — к 2027, уточняет со своей стороны телерадиокомпания NDR.