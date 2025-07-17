Во время рабочей поездки в Тебриз президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден заказать такси после того, как все три машины его кортежа заглохли. Это произошло после остановки автомобилей на заправке, где в машины залили смешанный с водой бензин.

Некачественным бензином автомобили кортежа заправили при въезде на трассу Решт, уточнил специнспектор президента Мустафа Моулави. Машины остановились в провинции Казвин, передает nasrnews.ir. В результате Пезешкиану пришлось вызвать такси, чтобы доехать до Тебриза. Он не стал обращаться в администрацию провинции и начинать разбирательство, но, по словам Моулави, в такой опасной ситуации могут оказаться и обычные граждане.