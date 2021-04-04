Французского бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену избили и ограбили

Во Франции избили и ограбили известного, политика, предпринимателя и общественного деятеля Бернара Тапи, а также его жену, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. В ночь на воскресенье неизвестные ворвались в дом 78-летнего политика, расположенный в коммуне Комб-ла-Виль в парижском регионе, когда супруги спали.

Преступники проникли в дом с намерением совершить кражу. Они избили, связали бизнесмена и его жену и украли драгоценности. Предположительно, нападавших было четверо.

Соседи вызвали спасательные службы, которые оказали помощь пострадавшим. Супруга Тапи, получившая легкие травмы, была госпитализирована, сам он от госпитализации отказался. О сумме нанесенного материального ущерба пока неизвестно. Полиция начала расследование.

«Нападение было очень агрессивным, потому что злоумышленники не смогли найти ничего ценного и забрали с собой не так много. Конечно, Бернар Тапи — известный человек, все знают про связанный с ним скандал. Но он и его жена с достоинством восприняли эту ситуацию», — заявил мэр Комб-ла-Вилль Ги Жоффруа.

В настоящее время Бернар Тапи болен раком желудка и его состояние непрерывно ухудшается.