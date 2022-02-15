В объятиях Морфея

Вы когда-нибудь задумывались: а каково это быть английским футбольным болельщиком? А испанским? А немецким? Каково это – наблюдать финал Лиги чемпионов с участием вашей команды, дико кричать, когда на последней добавленной минуте твой любимый игрок вкалачивает мяч в сетку ворот соперника? И как-бы всё было, если бы в Азербайджане футбол достиг желаемых нами вершин?

Ну, вот, представьте, едете вы полусонный в понедельник утром на работу, и такие мысли обуревают вас: «М-да, однако, тяжёлая неделя будет. Во вторник «Карабах» в полуфинале ЛЧ играет с «Реалом» в гостях, а разница во времени с Мадридом ого-го! В среду «Нефтчи» в Лиссабоне со «Спортингом» в Евролиге схлестнётся, тоже в полночь трансляция. Хорошо хоть в четверг в полуфинале Лиги Конференций «Кяпаз» первую игру с «Ромой» дома проводит… Ну, ничего, в воскресенье высплюсь».

Детские грёзы, скажете вы, пора взрослеть… И в какой-то степени будете правы. Но всё-таки, есть в этом свой шарм… Ведь согласитесь: даже от одних этих мечтаний на душе становится томно приятно и сердцебиение учащается. Да и на подсознание это благоприятно влияет. Я вот давече сон такой видел. Огромный, до отказа набитый фанатами стадион. На табло надпись: «Нефтчи» — «Барселона», 90-ая минута. И счёт – 3:0! В гостевом секторе гости из Каталонии, такие все удручённые, с опущенными головами и свёрнутыми клубными знамёнами… Приснится же такое!..

Не «благодаря», а «вопреки»

В четверг «Карабах» в первом матче плей-офф Лиги Конференций встретится в Марселе с местным «Олимпиком». Событие для азербайджанского футбола значимое и историческое. Впервые нашему клубу удалось преодолеть групповой раунд еврокубков. И теперь такое серьёзное испытание. Положа руку на сердце, следует признать: как бы мы не болели за «скакунов», как бы не хотелось, чтобы европейская сага клуба в этом сезоне имела продолжение, шансы преодолеть французский барьер минимальны, даже призрачны. И хотя, как гласит старая футбольная мудрость, «поле ровное, а мяч круглый», в футболе всё может быть. Вот и надеемся на это самое футбольное чудо.

Но предстоящие игры это ещё один хороший повод поговорить о состоянии футбольного хозяйства страны. Ведь успешные результаты «Карабаха» — это не результат целенаправленной деятельности федерации и ответственных структур, скорее – это не «благодаря», а «вопреки».

Теперь у нас будет 3 «Сабаила»

Внутренний чемпионат для агдамцев – это лёгкая прогулка. Сегодня в Азербайджане нет команды, которая могла бы оказать дружине Гурбана Гурбанова достойное сопротивление. Бывает, «выстрелит» какой-то клуб, но это исключение, нежели правило. И вот варясь в собственном соку, «Карабаху» лишь изредка приходится побывать в настоящем бою, и то в еврокубках, всего лишь несколько раз за сезон. Естественно, это заметно сказывается и на сопртивной форме игроков, и на их психилогическом состоянии. Да, федерация приняла решение увеличить в следующем году количество команд Премьер-лиги, теперь их будет 10. Но что это изменит? Ну, появятся ещё 2 «Сабаила», теперь их будет три, а толку то?

Можно много говорить, много спорить, но есть один показатель, который очень ярко раскрывает динамику футбольного хозяйства Азербайджана в последние годы. И этот показатель – посещаемость матчей. Всего каких-нибудь 10 лет назад матчи внутреннего первенства собирали на стадионы до 20 тысяч болельщиков. Сегодня это может казаться фантастикой, но такое было. Сейчас хорошо бы увидеть на трибунах хотя бы несколько сотен любителей игры.

А судьи кто?

Перед матчем с «Олимпиком» серьёзные опасения вызывает и судйство. Ведь именно судейская ошибка в гостевой игре с «Базелем» лишила «Карабах» чистого гола в дебюте. И кто знает, будь арбитр прозорливее, чем закончилось бы это противостояние. Опять-таки, проводя паралели, нельзя обойти стороной и состояние судейства у нас в Азербайджане. Недавний скандал в ответном ¼ финальном матче Кубка Азербайджана «Сабах» — «Нефтчи» в очередной раз продемонстрировал, насколько наши рефери далеки не то что от идела, даже от среднестатистических показателей нормального судейства. При счёте 1:0 в пользу «Сабаха» Раван Гамзазаде не дал чистый пенальти в ворота «Нефтчи» за игру рукой. А ведь забей хозяева второй мяч, игра пошла бы совсем по иному сценарию. А так, «Нефтчи» забил три мяча, судья же плюс к своим предыдущим «заслугам» удалил ещё двух игроков «Сабаха» и главного тренера. Хотя в том же эпизоде удаления заслуживал как минимум один игрок «Нефтчи» — Эдди Исрафилов. Но судья действовал по-своему и полностью сломал игру. Именно он был главной действующей фигурой на поле в тот день.

А что же дальше? Какие будут сделаны выводы в отношении арбитра? И тут снова приходится оглядываться в прошлое. Несколько лет назад после каждого тура чемпионата и матчей Кубка страны в прессе появлялись оценки, выставленные судьям за проведённые игры. Особо «отличившихся» ждали санкции, об этом знали все. Конечно, потерянные командами очки никто не возвращал, но было хоть чувство частично восстановленной справедливости. Теперь же всего этого нет. Деятельность Судейского Комитета АФФА – тайна за семью замками. Кого жалуют, кого казнят – дело сугубо внутреннее, так сказать, «семейное». Такое впечатление, что и чемпионат, и Кубок страны разыгрываются лишь в интересах федерации. А всё остальное – команды, игроки, болельщики, — лишь бутафория на карнавале АФФА.

Сбудется ли сон наяву?

И вот, вырвавшись из такого болота, «Карабах» летит во Францию. О шансах мы уже сказали. Но так хочется верить в чудо, почувствовать себя хоть на миг так, как очень часто чувствуют себя болельщики Туманного Альбиона. Нам, неизбалованным азербайджанским любителям футбола, ой как нужна победа над «Олимпиком»! Желаем «скакунам» успеха. Они и так уже много сделали «вопреки», почему бы не продолжить удивлять? Может и станем свидетелями сна наяву?