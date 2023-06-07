Национальное собрание — нижняя палата французского парламента — приняло самый большой в истории страны военный бюджет в €413 млрд на период с 2024 по 2030 годы, сообщает РИА Новости.

«Около 90 часов конструктивных дебатов, достойных поставленных задач. Принято равное количество поправок как от президентской фракции, так и от оппозиции», — заявил глава министерства обороны Себастьян Лекорню.

Отмечается, что в ходе голосования, «за» проголосовали 408 депутатов, «против» — 57 депутатов.

Сторонники принятия большого военного бюджета утверждают, что наиболее существенное наращивание произойдет после окончания президентского срока Эммануэля Макрона.

Средства будут выделены на модернизацию армии, на расширение арсенала ядерного сдерживания и на улучшение условий для военных. При этом, французская армия сократит закупки тяжелой техники — в том числе танков и бронетранспортеров.