Самый большой стадион Италии «Сан Сиро» будет снесен. Об этом сообщает La Gazetta Della Sport.

Право на снос арены, вмещающей 81 тысячу зрителей, добился городской совет Милана. Данное решение было принято на очередном заседании большинством голосов — 24 выборщика проголосовали за снос, 20 выборщиков выступили против.

На месте «Сан Сиро» будет построен новый стадион, который примет матчи чемпионата Европы 2032 года, который совместно с Италией примет Турция.

Итальянский стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. На этом стадионе проводят свои домашние матчи клубы Серии А «Милан» и «Интер». В 2026 году в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада. Церемония открытия, которая запланировала на 6 февраля, состоится на этом стадионе. Закроются Игры 22 февраля.