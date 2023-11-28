Власти финского города Турку выкупят бывшее здание российского генконсульства, а затем снесут его. Как сообщает Yle, решение было единогласно принято городским советом в понедельник, 27 ноября.

Муниципалитет заплатит 1,6 миллиона евро за земельный участок площадью 3 500 квадратных метров, на котором в 1974 году было построено здание площадью 2 000 квадратных метров. На его месте возведут новое строение, предположительно детский сад.

Предварительно городские службы будут должны очистить почву участка, поскольку в начале 1900-х годов на этом месте находились литейный и цинковый заводы.

Решение о покупке будет выполняться независимо от его юридической силы: власти не будут ждать рассмотрения возможных обжалований.

О закрытии российского консульства в Турку президент страны Саули Ниисте предупреждал еще в июле 2023 года. Тогда он анонсировал ответные меры после высылки девяти финских дипломатов из РФ и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Мы готовим аналогичную акцию. Аналогом генконсульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генконсульство России в Турку», — сообщал Ниинисте в твиттере.

Генконсульство доработало до 30 сентября, после чего финские власти разорвали договор аренды. Его функции передали российскому посольству в Хельсинки, а само здание, которое строили еще для советской дипмиссии, после отъезда дипломатов тщательно проверили с участием полиции. (moscowtimes.ru)