«Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец (спецоперации). Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву — как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений», — сообщил Атталь в эфире телеканала CNews

По его словам, Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с ней. Кроме того, Франция намерена стать гарантом безопасности на Украине.