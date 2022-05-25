Событиями пятого дня I Бакинского международного фортепианного фестиваля стали Презентация новой книги Тарлана Новрасли и концерт Хельге Лиена.

Тарлан Новрасли презентовал свою новую книгу «Qarabağıma gəl» под аккомпанемент лирической музыки Наргиз Алиевой. Тарлан Новрасли является автором около тысячи романтических философских поэм, романов, поэм, научных статей, учебников, программ, учебно-методических работ, научных трудов, опубликованных в различных изданиях.

Наргиз Алиева награждена медалью Моцарта Европейской академии наук и почетным званием Заслуженная артистка Азербайджанской республики.

Хельге Лиен дает не первый концерт в Баку. Бакинская публика уже успела оценить и полюбить это джазовое трио. Выдающийся пианист Хельге Лиен, автор-создатель одноимённого джаз-трио с неповторимым стилем и духом Скандинавии – на сцене Бакинского международного фортепианного фестиваля!

В авторских композициях прослеживается баланс между лирическими традициями классика Билла Эванса до авангардных импровизаций, с элементами этнических мотивов меланхолии народов севера. Хельге Лиен в унисон с Йоханнесом Эйком (бас) и Кнутом Аалефьяром (барабаны) творит сказочно-медитативную атмосферу камерной музыки словно диалог внутри джаз-трио.