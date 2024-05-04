В сердце старого Баку — Ичеришехер сегодня по-особенному красиво и сказочно. Бакинцы и гости города гуляют на Национальном фестивале ковра.

Фестиваль проходит при организации Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер» и ОАО «Азерхалча», а также при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Бесконечное множество ковров, расстеленных прямо по земле, стенды, станки с ткачихами, которые создают ковровые шедевры на глазах у прохожих — Ичеришехер в эти минуты напоминает необыкновенную восточную сказку!

Фестиваль посвящен профессиональному празднику — Дню ковроткача, утвержденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года, и несет миссию популяризации и сохранения искусства азербайджанского ковроткачества, внесенного в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Предлагаем читателям окунуться в яркий и красочный праздник и посмотреть фоторепортаж # с места события: