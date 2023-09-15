Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Как пишет Yle, в вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии Евросоюза. О решении финских властей сегодня на пресс-конференции должна сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен.

По информации телерадиокомпании, пересекать границу Финляндии больше не смогут транспортные средства с российскими номерами. При этом будут и исключения, о которых станет известно позднее.

Дата вступления запрета в силу еще неизвестна.