«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — заявил за полтора месяца до вторжения РФ в Украину замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако полтора месяца преступной войны Кремля в Украине привели к обратному эффекту, отмечает Новое Время.

И действительно, новое расширение НАТО может случиться уже в следующем месяце: Альянс готов принять в свои ряды Финляндию, где могут уже в конце апреля оформить официальную заявку на членство. Кроме того, вместо требуемого Россией отвода сил из Восточной Европы Альянс сосредоточил там еще более мощный контингент и радикально пересмотрит свое отношение к РФ в новой долгосрочной стратегии.

«Всего четыре месяца назад идея о вступлении Финляндии в НАТО в нынешнем году показалась бы надуманной. Теперь же перспектива того, что некогда нейтральный сосед России подаст заявку на вступление в западный военный альянс кажется почти неизбежной», — написала Financial Times в своем материале о стремительном курсе на членство в Альянсе, который похоже избрала Финляндия.

Страна, которая имеет общую с Россией границу протяженностью 1,3 тыс. км, в годы холодной войны соблюдала строгий нейтралитет, считая именно его залогом собственной безопасности — хотя примкнула к ЕС в 1995 году. Один высокопоставленный финский чиновник признался FT: он давно задавался вопросом о том, что должно произойти, чтобы изменить позицию его страны относительно НАТО. Это не сделали ни война России с Грузией в 2008 году, ни аннексия ею Крыма и атака на Донбасс в 2014 году: поддержка членства в Альянсе среди населения оставалась на уровне около 20%.

Масштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 стало тем фактором, который сподвиг финское общество и власти страны на радикальную смену курса. Уже 27 февраля общественная петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тысяч подписей. К середине марта 62% финнов — рекордное число — заявили в ходе социологического опроса, что поддерживают присоединение Финляндии к Альянсу.

Об этом заговорили и первые лица страны. 3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что война России против Украины вынуждает ее страну серьезно пересмотреть свою политику безопасности. «Россия — не тот сосед, за которого мы ее принимали», — сказала премьер, добавив, что свое решение относительно членства в НАТО, каким бы оно ни было, Финляндия примет «взвешенно, но быстро» — до конца нынешней весны.

7 апреля финская газета Iltalehti написала со ссылкой на собственные источники, что Финляндия уже готовится подать заявку на членство в НАТО, и обозначила сроки такой процедуры. Сначала премьер-министр Санна Марин предложит соответствующее дополнение к внешнеполитической декларации страны. Затем президент Финляндии Саули Ниинисте и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности, как ожидается, утвердят эту заявку. После этого соответствующее решение также должно быть поддержано в парламенте Финляндии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что если официальный Хельсинки сделает выбор в пользу НАТО, Альянс оформит членство Финляндии максимально быстро. «Финляндия очень близкий партнер НАТО. […] Если они решат подать заявку, им будут рады, и мы найдем способ очень быстро согласовать протокол об их принятии», — подчеркнул Столтенберг 31 марта.

Россия уже пытается противодействовать такой резкой смене курса Финляндии угрозами и подрывными операциями. Финская служба безопасности Supo предупредила, что РФ готовит масштабную кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении Финляндии в НАТО. Еще в феврале МИД РФ заявил, что возможное принятие Швеции и Финляндии в Альянс «повлечет за собой ответные шаги» со стороны России. А после того, как новый курс Хельсинки стал очевидным, первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров пригрозил, что вступление в НАТО сделает Финляндию «мишенью для ответных мер России».

Однако Финляндия предпочитает ориентироваться на мнение своих граждан. Министр Финляндии по делам ЕС Титти Туппурайнен заявила, что желание большинства финнов вступить в НАТО имеет «первостепенное значение». «Для нас, ответственных за принятие решений, это призыв оперативно анализировать ситуацию и принимать решения. Мы к этому готовы», — заявила она.

Итак, Россия получает только ухудшение того, что называла главной проблемой в своих отношениях с Западом, а именно – еще большее приближение НАТО к своим границам. И что? Способна ли Москва противопоставить что-либо в ответ после того как ближайшая Финляндия войдет в Альянс? Что станет делать Кремль на этом направлении, уже имея кучу проблем, приобретенных им с агрессией против Украины?

На эти вопросы # ответил Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

— Известие о решении финского руководства принять страну в Североатлантический альянс является одним из самых тяжелых ударов по внешней политике путинской России. Дело в том, что после Второй мировой войны нейтральный статус Финляндии, так же как и определенные ограничения, наложенные на ее армию и ВВС, считались одним их крупнейших достижений советской внешней политики, что затем по наследству перешло к российской дипломатии.

Термин «финляндизация» рассматривался как желательный статус прилегающих к Советскому Союзу, и затем к РФ, западных, европейских государств, что позволяло Москве создавать такой, своего рода нейтральный, ну а фактически во многом подконтрольный геополитический пояс вдоль западных границ.

В этой ситуации решение Финляндии будет встречено весьма позитивно в НАТО, и, скорее всего, эта страна будет принята в члены организации по некоей ускоренной процедуре. Это существенно меняет военно-политическую и стратегическую ситуацию в Балтийском регионе, который на самом деле является одним из двух ключевых, где возможно непосредственное столкновение РФ и стран НАТО. Второй регион – это Черноморская зона.

В этом контексте сразу возникает вопрос – а что может сделать Россия в ответ на решение Финляндии? Я думаю, что ничего конкретно Россия сделать не может, кроме нескольких очередных чудовищных заявлений со стороны российского МИДа, Марии Захаровой, и ее босса Сергея Лаврова, которые будут естественно проклинать и НАТО, и Финляндию, обвинять их в русофобии и прочих страшных, с точки зрения Москвы, грехах. Но это решение Хельсинки является закономерным и законным ответом на агрессию России против Украины, и кроме того, является следствием того, что страны Балтийского региона в общем озабочены и, видимо, не без оснований тем, что агрессия против Украины может повториться в той или иной форме против трех государств Балтии и может повториться в отношении Финляндии. Последние действия показали, что от Путина и его банды можно ожидать чего угодно, в том числе и военного вторжения. И в этом смысле решение Финляндии является совершенно естественным.

Вооруженные силы Финляндии — это пусть небольшие, по сравнению с российскими, но очень качественные, превосходящие российскую армию по уровню командования, по боевой подготовке личного состава, по качеству вооружений и военной техники, а теперь они намерены опереться еще на солидарную помощь всех государств блока НАТО.

Россия ничего не может сделать в ответ. Потому что основные ее силы вовлечены в войну против Украины. Так что, Кремль получает то, что заслужил.