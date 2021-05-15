Фестиваль «Жара» пройдет в Баку: даты обьявлены!

Международный музыкальный фестиваль «Жара» возвращается в Баку, в город, где он был создан и с успехом проходил 4 года подряд, до 2020, пока пандемия не наложила запрет на проведение всех массовых мероприятий.

Правда, состоится он в Азербайджане уже в 2022 году.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу фестиваля, «Жара»-2022 пройдет на берегу Каспийского моря, в Sea Breeze, с 27 по 31 июля. Программа пятидневного музыкального праздника пока что не анонсируется, но, известно, что помимо российских и азербайджанских звезд, фестиваль украсят своим присутствием и зарубежные артисты.

В этом году фестиваль «Жара» впервые пройдет в Москве, на стадионе «Лужники». Напомним, что это — юбилей, и все пять дней, с 23 по 27 июня зрителей ждут сюрпризы.

Техническое оснащение фестиваля порадует даже самых искушенных любителей музыки. В Лужниках, под открытым небом будут возведены три сцены — главная сцена и две дополнительные. После каждого концертного дня будет происходить трансформация сценического пространства — светового и видео оборудования, что позволит зрителям ежедневно видеть новую сценографию и декорации.

Открытие и закрытие фестиваля запомнится зрителям грандиозным салютом.

В рамках фестиваля «Жара» — 2021 пройдут творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева и Олега Газманова.

Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира — трансляцию всех дней традиционно покажет российский «Первый канал». Организаторы фестиваля подчеркивают, что купленные ранее билеты на 2020 и 2021 годы можно будет вернуть через сервис itiket.az, начиная с 1 сентября, либо, при желании обменять немспользованные билеты на фестиваль 2022 года в Баку.