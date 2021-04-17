Фермеров заставляют покупать удобрения только у «своих»? – Минсельхоз вносит ясность

16 апреля 2021 года Министерство сельского хозяйства объявило о выплате субсидий за озимые посевы 2020 года еще около 18 тыс. фермерам. Однако до сих пор 26,4% фермеров, заявившие об осеннем посеве в системе информации «Электронное сельское хозяйство», ждут своей очереди, чтобы получить субсидию, основная часть которой пойдет на осуществление агротехнических работ.

Как сообщил # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, фермерам выделяются 200 манатов субсидий за каждый гектар. «Деньги переводятся на счет фермера. Однако, фермер может снять из них только пятьдесят манатов. Остальные 150 манатов он должен потратить на покупку удобрений, причем у компаний, которые контролируются крупными чиновниками из Министерства сельского хозяйства.

Все импортеры и производители удобрений вынуждены выплачивать «откаты» министерству», — сказал эксперт.

По словам пресс- секретаря Министерства сельского хозяйства Вугара Гусейнова, действительно, за каждый гектар фермерам в качестве субсидий выплачивают 200 манатов. «Они могут снять наличными только 25% от этой суммы. Остальные деньги могут быть потрачены на покупку удобрений и сельскохозяйственных лекарств. Такие правила установлены для того, чтобы убедиться в том, что фермеры тратят субсидии исключительно на сельскохозяйственные нужды», — сказал пресс- секретарь.

Глава пресс- службы опроверг высказывания Вахида Магеррамова. «В Азербайджане более ста компаний занимаются продажей удобрений, и они никак не связаны с Министерством сельского хозяйства. Просто, по закону все продавцы удобрений должны пройти у нас регистрацию. Фермеры свободны в своем выборе и сами могут выбрать предпринимателя, у которого они могут купить удобрения. Мы уже выплатили субсидии 92%, обратившимся к нам фермерам», — заявил нам Вугар Гусейнов.

Со слов фермеров, этих 150 манатов, которые остаются на покупку удобрений, вовсе недостаточно.

Как заявил # фермер из Хачмаза Назим Мамедов, фермерам приходится тратить на удобрения около 300- 400 манатов.

«И это не зависит от того, что сажает фермер – хлопок или зерновые. Нам всегда приходится доплачивать из своего кармана», — сказал нам фермер.