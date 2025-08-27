В Азербайджане с 1 сентября открывается сезон рыбной ловли.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства, мораторий на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов в период нереста в реке Кура,, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах завершается с 1 сентбяря.

Мораторий вводился в соответствии с «Правилами лова рыбы и других водных биоресурсов», утвержденными постановлением Кабинета министров.

Центр рыболовства и аквакультуры призвал всех физических и юридических лиц, занимающихся промыслом, строго соблюдать правила, не использовать запрещенные приспособления и не выходить на лов в запрещенный период, а также не заниматься рыбной ловлей без специального разрешения.