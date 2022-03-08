Сегодня группа представителей феминистского движения Азербайджана провели шествие под девизом: “8 Марш — не можем молчать”, сообщает «Туран».

Таким способом, они выразили протест преступлениям против женщин и семейному насилию, нарушению гендерного равноправия.

«В 2021 году и два месяца 2022 года нас потрясли новости о жестоких убийствах женщин, сексуальном насилии над несовершеннолетними и ранних браках. Большинство этих случаев произошло в результате бездействия государства, которое должно защищать наши права», — заявила одна из организаторов акции Гюльнара Мехтиева.

По неофициальной информации, в 2021 году было убито не менее 72 женщины. Из них 43% убиты своими мужьями, сказала она.

В целом, количество преступлений, связанных с домашним насилием в 2021 году (1499 преступлений), на 19% больше, чем в предыдущем.

Акция стартовала у кафе «Макдональдс» на площади фонтанов. Полиция хотя и не препятствовала шествию, но оцепила протестующих, не позволяя присоединения новых участников.

Демонстранты среди которых были и несколько молодых мужчин несли плакаты с лозунгами: «Долой деспотии, да здравствует женщины!», «Не примиряй, а расследуй», «Женские убийство – политические преступления» и др.

Эти же лозунги участницы скандировали на всем протяжении шествия от кафе «МакДональдс» до памятника поэтессе Натаван, где они зачитали свои требования.

В частности, они потребовали принять действенные меры для предотвращения насилия и убийств женщин и расследования уже совершенных преступлений, принять Стамбульскую конвенцию.

Полиция во время акции вырвала из рук участник акции ряд плакатов, а также файеры.

Министерство внутренних дел (МВД) сделало заявление по поводу акции протеста, проведенной группой лиц в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МВД, акция завершилась без инцидентов.

Было отмечено, задержанных в ходе акции нет.